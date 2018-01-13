İSTANBUL

TRT, hazırlık süreci iki yıldan fazla süren ve "Kut'ül Amare" kuşatmasının gerçek hikayesini konu edinen yeni bir yapımla daha izleyicinin karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizinin ilk bölümü 18 Ocak Perşembe TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dizi için büyük emek harcandığına dikkati çekerek, dizinin sadece Türkiye'de değil yurt dışında da önemli bir başarı kazanacağına inandığını ifade etti.

"Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi yapımlarla TRT'nin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Eren, "Bu çıkışımızı 'Mehmetçik Kut'ül Amare' ile sürdüreceğiz. Herkes büyük bir merakla diziyi bekliyor. İlk bölüm 18 Ocak akşamı ekrana geliyor. İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü büyük bir heyecanla takip edecek. Muhteşem bir kahramanlık destanı olan 'Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisi, üzerine uzun zamandır çalıştığımız bir proje. Bu dizinin de beğenileceğine ve çok konuşulacağına inancım tam." diye konuştu.

İbrahim Eren, dizi için İstanbul Riva'da Türkiye'nin en büyük film platosunun kurulduğunu belirterek, "Irak'taki Kut şehri neredeyse yeniden inşa edildi. Bu dev plato dışında; İstanbul, İzmir ve başka şehirlerdeki tarihi mekanlarda da çalışıldı. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi." ifadelerini kullandı.

Oyunculara 6 ay askeri eğitim

TRT dizilerinin neredeyse tüm dünyada ilgiyle izlendiğinin altını çizen İbrahim Eren, bundan sonraki projeler için de şunları kaydetti:

"Dünya markası olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yaptığımız dizilerde çıtayı her seferinde yukarı taşıyoruz. İzlenme oranlarımız ve gelen olumlu tepkiler bizi yeni projeler için ayrıca motive ediyor. Kut-ül Amare ile başladığımız Mehmetçik serisiyle, Birinci Dünya Savaşı süresince yaşanan, bize ait diğer kahramanlık öykülerini de ekrana taşıyacağız."

Dizide, ana karakter Mehmet ve Süleyman Askeri'nin komuta ettiği Osmancık Taburu'nun, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.

Yapımcılığını Bozdağ Film, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik ve Serdar Gökhan yer alıyor.

Dizinin yaklaşık 35 kişiden oluşan ana cast oyuncuları, 6 ay boyunca at binme, göğüs göğüse çarpışma, çöl şartlarında mücadele gibi askeri eğitimler aldı.



Muhabir: Musa Alcan

