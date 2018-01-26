Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bittiği yere kadar gideceğiz ve onları temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bittiği yere kadar gideceğiz ve onları temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

"Kaybolan güveni tazelememiz lazım"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD-Türkiye ilişkileri için ise "Artık belli konularda adım atmamız için önce kaybolan güveni tazelememiz lazım. Çünkü güvensizlik var. Bu güvensizliğin sebebi ben değilim. Biz kimseye yanlış yapmıyoruz. Verdiğimiz sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.