Dışişleri Bakanlığına yeni sözcü

ANKARA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak dün göreve başladı.





Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Aksoy, yüksek lisans öğrenimini İngiltere'de University of Kent Canterburry'de tamamladı.

Diplomatik kariyerine AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığında aday meslek memuru olarak başlayan Aksoy, Gümülcine Başkonsolosluğunda, Stockholm Büyükelçiliğinde, Londra Büyükelçiliğinde de çeşitli kademelerde görev aldı.

Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten Aksoy, 1 Ekim 2015'ten bu yana Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu