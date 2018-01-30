Dışişleri'nden Aden'deki çatışmalar için çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden kentinde meşru hükümete bağlı birlikler ile bazı ayrılıkçı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin olarak ülkedeki mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan kaygı duyulduğu bildirildi.

Yemen meşru hükümetine saygı gösterilmesi ve ülkedeki mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemen'de kalıcı barış ve istikrarın BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları dahil yerleşik parametreler temelinde siyasi bir çözüm bulunarak meşru devlet otoritesinin tüm ülke sathında yeniden tesis edilmesiyle sağlanabileceğine inanıyoruz.

Türkiye olarak Yemen'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, meşruiyetin yanında durmaya ve kardeş Yemen halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Muhabir: Meltem Bulur