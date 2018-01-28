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KOCAELİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeniköy'de yaptırılan İmam-ı Azam Hafızlık Kur'an Kursu hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Erbaş, Türkiye'de 25 bini aşan Kur'an kursu bulunduğunu, bunlardan bin 500'ünün yatılı olduğunu kaydetti.

"Nüfusun yüzde 59 Kur'an okuyamıyor"

"Kur'an kurslarımız da Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmaları içerisinde en ön sırada." diyen Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi:

"1 milyon öğrencimiz var. Bunlardan 60 bin kadarı yatılı. ihtiyaç odaklı Kur'an kursları dedik. Kur'an kurslarımıza haftanın her günü, her yaş grubuna ulaşmaya çalışıyoruz. Camilerde Kur'an öğretimi dedik. 300 bin kişiye camilerde ulaşmaya çalışıyoruz. Yurtlarda gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün yurtlarımıza Kur'an kursu açtık. Oralarda manevi rehberler ismiyle kız yurtlarında hoca hanımlar erkek yurtlarında hoca efendiler binlerce üniversite öğrencisiyle buluşuyor."

Erbaş, nüfusun yüzde 59'unun Kur'anı Kerim okumasını bilmediğini aktararak, "İşte bir ihtiyaçtan dolayı bu gelişmeler oluyor. Şimdi görev bizim. Çocuklarımızdan daha fazlasını, seçmeli Kur'an derslerini seçmesini sağlamamız lazım. Daha fazlasını Peygamber Efendimizin hayatı dersini seçmelerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü yüzde 99'umuz Müslümanız diye hep iftihar ediyoruz ya, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59'u, yüzde 60'ı daha kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Dini eğitimi eleştirenler bu gerçeği bilsinler." ifadesini kullandı.

"Hocalarımızı camide bulamazsanız gidin, kapısını çalın"

İmam hatiplerin oranının hala yüzde 15 olduğunu belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Türkiye'deki genel öğrenci sayısına göre oran yüzde 15. Peki bu din eğitimini imam hatiplilerde, ilahiyat fakültelerinde ve Kur'an kurslarında almayanlar, nerede alacaklar? Alacak başka yer yok. Sadece yaz Kur'an kursu kalıyor. Buraya da 18-20 milyon gencimizin 3-4 milyonu geliyor. Geride kalanlar nerede din eğitimi alacaklar. Onun için seçmeli Kur'an ve Peygamberimizin hayatı derslerine teşvik edelim. Yaz kurslarına teşvik edelim. Cumartesi pazar günleri hocalarımız çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor. Bütün camilerimiz gündüz saat 11.00'den yatsı namazı sonrasına kadar açık. Gidin sizler de takip edin. Camilerimize gidin, hocalarımızı bulamazsanız gidin kapısını çalın, 'Ben camiye geldim, Kur'an ve ilmihal öğrenmek istiyorum. Tefsir, hadis okumak istiyorum.' diye hocalarımızı zorlayın. 130 bin hocamız var. Hepsinden istifade edin."

Muhabir: Metin Girgin, İbrahim Aktaş