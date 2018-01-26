Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor. Kardeşlerim, necip milletimiz bugün oynanan karanlık oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır." dedi.

ŞANLIURFA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor. Kardeşlerim, necip milletimiz bugün oynanan karanlık oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır, zorlukları el birliğiyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı törenle ibadete açılan Mevlana Celaleddin-i Rumi Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.

Hutbede Müslümanların birlik ve beraberliğine değinen Erbaş, ümmetin büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi.

İslam dini açısından şehitlerin ayrı bir yerinin olduğuna dikkati çeken Erbaş, millet olarak büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçildiğini ifade etti.

Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve Sarıkamış'ta vicdanı paslanmış, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlerin Türk milletini tarih sahnesinden silmek amacıyla çeşitli yollara başvurduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık. Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen bir güç vardı bu güç Allah'a olan sarsılmaz imanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan aşkımızdı, şehitlik ve gazilik sevdamızdı. Bizler din ve mukaddesat uğrunda doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle binlerce evladımızı şehit vererek bu toprakları beraberce vatan kıldık. Aynı secdede Rahman'a kul olmakla, aynı kıblede istikamet bulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik."

Millet olarak birlik ve beraberliği zedeleyici eylem ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erbaş, her Müslümanın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Müslümanların gönül birlikteliği yapması gerektiğini dile getiren Erbaş, terör örgütlerinin fitne ve fesatlarına karşı da uyanık olunmasını istedi.

"Asla taviz vermeyiz"

Son yıllarda hem İslam ümmetinin hem de Türk milletinin büyük bir imtihan çemberinden geçtiğini vurgulayan Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:

"Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimize geliyor. İslam coğrafyasının dört bir yanına açılan ateş çukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınıyor. Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor. Kardeşlerim, necip milletimiz bugün oynanan karanlık oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır, zorlukları el birliğiyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir. Bu kahraman milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki bizim en muazzez değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz gerektiğinde aç ve susuz yaşarız fakat hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve onurumuzdan asla taviz vermeyiz. Mukaddesatımız uğrunda bedenimizi siper ederiz ama bir karış vatan toprağından bile vazgeçmeyiz.

Bu yüce millet geçmişten günümüze kadar savaşı değil barışı, tefrikayı değil birlikte yaşamayı tercih etmiştir. Bizim temel şiarımız her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer almaktır, hakkı ve haklıyı savunmaktır. Kimsesizin, mağdurun, mültecinin, garibin ümidi olmaktır, çaresize çare sunmaktır. İslamın fetih anlayışı gereği bizim yüce ideallerimiz vardır. Bu ideal değerleri sömürmek değil yüceltmektir. İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim etmektir. Yer yüzünde kötülüğe engel olup, iyiliği hakim kılmak için çalışmaktır."

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e dua

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için de dua eden Erbaş, "Allah'ım kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme, millet olarak bize zafer ihsan eyle. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ver. Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kastedenlere fırsat verme. Ey Rabbimiz terör ve vahşetten, kan ve göz yaşından, fitne ve fesattan, bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe tek yürek olmayı nasip eyle. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan bu aziz milletimizi sen mahcup eyleme..." ifadelerini kullandı.

Cuma hutbesini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri ile kentte daha önce görev yapan kamu görevlileri ve vatandaşlar da dinledi.

Muhabir: Rauf Maltaş