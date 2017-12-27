Down sendromlu Filistinli Muhammed Miniatürk'ü gezdi

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi, Miniatürk'ü ziyaret etti.

İSTANBUL

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, babası Halil İbrahim et-Tavil ve annesi Vecihe et-Tavil ile Miniatürk'ü gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesini protesto etmek amacıyla 10 Aralık Pazar günü Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenlenen gösterideki Filistinliler arasında bulunan ve İsrail askerleri tarafından darbedilerek gözaltına alınan down sendromlu Muhammed, psikolojik destek sağlanması amacıyla annesi Vecihe ve babası Halil İbrahim ile Türkiye'ye getirildi. Gözaltına alınması dünyada büyük tepki çeken ve Filistin direnişinin sembolü haline gelen Muhammed, Miniatürk'ü ailesiyle birlikte ziyaret etti.

Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra maketlerinin yanına duygulandı

Ziyaretleri esnasında Muhammed ve ebeveynine, Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan ve Miniatürk İşletme Şefi Halil İbrahim Topalcı eşlik etti. Maketleri ilgiyle inceleyen Muhammed ve ailesine, müze ve maketler hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Miniatürk'ün özel misafirleri, Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'nın maketlerinin yanına geldiklerinde duygulu anlar yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filistinli Muhammed, her iki maketi dikkatle inceledikten sonra şunları kaydetti:

"Filistin bizim vatanımız. Filistin'den başka bir yere göç etmek istemiyoruz, vatanımızdan ayrılmak istemiyoruz. Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'nın içinde bulunduğu Kudüs ise Filistin'in başkenti ve sonsuza kadar da Filistin'in başkenti olarak kalacak. ABD'nin kararı, Filistinliler olarak bizim asla kabul edeceğimiz bir karar değil, nitekim bu karar dünyanın tüm saygın devletleri tarafından da reddedildi."

Muhabir: Lale Bildirici