Düğünde pompalı tüfekle ateş açıldı: 5'i çocuk 6 yaralı

Fotoğraf: AA/Adsız Günebakan

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11), H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan 4'ü buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şüphelinin 6 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Muhabir: Adsız Günebakan