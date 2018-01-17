Düşen askeri uçakta 3 şehit

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçak, Yalvaç bölgesinde düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ve bir teknisyen şehit oldu.

ANKARA/ISPARTA

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçağın Yalvaç ile Çay ilçeleri arasında bir bölgede düştüğü, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından saat 11.03'te planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır."

Isparta Valisi Günaydın: Yalvaç'ın Kaşıkara bölgesinde düştü

Isparta Valisi Günaydın, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu açıkladı.