Ege Denizi'nde 2015'te 806, 2016'da 434, geçen yıl ise 61 göçmen hayatını kaybetti. Buna göre, Ege Denizi'nde yaşanan can kayıpları, 2017'de 2016'ya göre yüzde 85 azaldı.

Grafik: AA/Ahmet Burak Özkan

ANKARA - Muhammed Boztepe

Ege Denizi'nde 2015'te 806, 2016'da 434, geçen yıl ise 61 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Buna göre, Ege Denizi'nde yaşanan can kayıpları 2017'de 2016'ya göre yüzde 85 azaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında bulunması, gelişmemiş devletler ile zengin Batı ülkeleri arasında köprü özelliği taşıması nedeniyle yasa dışı göç güzergahı olarak kullanılıyor.

Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, 2015'te çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon insan, Avrupa'ya Ege Denizi üzerinden kaçak yollarla geçmeye çalıştı.

Türkiye'de yasa dışı geçişleri engellemek için çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz yoluyla yapılan kaçak göçün sonlandırılmasında diğer genel kolluk güçleriyle koordineli ve yoğun mücadele sonucunda büyük başarı elde etti.

Türkiye'nin göç olaylarını yönetme konusunda sağladığı başarı, Ege Denizi'nde yaşanan can kayıplarını da azalttı. Ege Denizi'nde 2015'te 806, 2016'da 434, geçen yıl ise 61 göçmen hayatını kaybetti. Buna göre, Ege Denizi'nde yaşanan can kayıpları, 2017'de 2016'ya göre yüzde 85 azaldı.

Yakalama oranı yüzde 43 arttı

Deniz güvenliğinin sağlanması kapsamında geçen yıl yoğun gayret gösterildi ve başta Türk Boğazları olmak üzere tüm denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığınca 3 bin 66 kez denizden güvenlik görevi icra edildi.

Türkiye'den Yunanistan'a 2015'te yasa dışı yollarla geçmek isteyen 853 bin 650 kişiden 91 bin 611'i, 2016'da 173 bin 614'den kişiden 37 bin 130'u, 2017'de ise 28 bin 907 kişiden 21 bin 937'si Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü operasyonların caydırıcı etkisiyle 2015'ten bu yana göç girişimleri yüzde 97 azaldı. Yunanistan'a geçmeye çalışanlardan 2015'te yüzde 10, 2016'da yüzde 18, 2017'de ise yüzde 43'ünün geçişine izin verilmedi.

Türkiye'den Yunanistan'a 2015'te bir günde 2 bin 339 kişi geçerken, bu sayı 2016'da 476'ya, geçen yıl ise 79'a düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü mücadele yalnızca göçmen yakalama oranlarının artışı ve göç girişimlerinin azalmasıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda hayatlarını hiçe sayarak göçmenleri ölüme terk eden göçmen kaçakçılarını yakalama oranları da arttı. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2016'da 118, 2017'de ise 171 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Denizde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2017'de diğer kolluk kuvvetleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği faaliyetlerdeki uyuşturucu yakalama oranlarında da önemli bir artış sağlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti bayraklı "Commander Tide" isimli gemiye gerçekleştirilen "Şehit Alper Al Operasyonu"nda tek seferde ele geçirilen 1 ton 71 kilogramlık eroin, "Türkiye'de denizde yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu" olarak kayıtlara geçti.

Diğer operasyonlarda ise geçen yıl 293 kilogram 524 gram kokain, 2 ton 160 kilo 140 gram esrar ve 11 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.