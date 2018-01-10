Emine Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Toplumumuzun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek için emek veren, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Gazeteciler gününü kutlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek için emek veren, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Muhabir: İlkay Güder