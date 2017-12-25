Emniyetten yılbaşı tedbirleri

ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın yoğun olduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile ana arterlerde kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler arttırılacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle yolcu sayısının artacağı hava, deniz limanları, gar ve terminaldeki devriye ekipleri takviye edilecek, özel güvenlik görevlileri uyarılacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışlara mahal verilmemesi amacıyla denetimler arttırılacak.

Denetim ve kontroller sıklaştırılacak

Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşımacılık yapan araçlarda ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak kontroller arttırılacak.

Halkın yeni yıla girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların tekrarlanmaması için tedbir alınacak.

İhbar için telefon numaraları vatandaşa duyurulacak

Kutlamalarda kullanılması muhtemel piroteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek.

Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet ile buna benzer ihbarlar üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacak.

Halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla müracaat edilebilecek telefon numaraları basın ve yayın organları vasıtasıyla önceden duyurulacak.

Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması yapılmayacak

Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Meydanı'nda 31 Aralık'ta 21.00-00.30 saatleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı yılbaşı kutlamasına ilişkin izin talebini değerlendirdi.

Kaymakamlık'tan belediyeye gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzenin bozulmasına sebebiyet verebileceği, ayrıca alanda Anadolu-Avrupa yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olması, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemiyle birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden, yapılması planlanan etkinlik, herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir."

Muhabir: Aykut Karadağ-Sefa Mutlu-Kerem Alperen Kaya