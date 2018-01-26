Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nden Başbakan Yıldırım ile cuma namazını kılmak üzere Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Burada Yıldırım ile cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyenlerin yanına gitti ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşları da kırmadı.

Başbakan Yıldırım ile makam aracıyla camiden ayrılırken bir vatandaş Erdoğan'ın aracını durdurdu. Vatandaşla bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Muhabir: İlkay Güder

