Erdoğan Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Cuneydi'yi kabul etti.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi'yi kabul etti.

Cuneydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabule, babası Muhammed el-Cuneydi ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabulde yer alan Başbakan Binali Yıldırım, Cuneydi'yi yanaklarından öptü ve bir süre sohbet etti.

Erdoğan, Cuneydi'nin direnişinin yer aldığı, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde birinci seçilen Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraf birinci seçildi. Bana 'Hangisini seçiyorsun' diye sordular. Ben de bunu seçtim." ifadelerini kullandı.

Kabulün sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Cuneydi ve babasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Enes Kaplan-Mümin Altaş