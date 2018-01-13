Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Beşir tarafından kendisine hediye edilen 2 dişi, 2 erkek aslana "Nil", "Sultan", "Sudan" ve "Sevakin" isimlerini verdi.

GAZİANTEP

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 4 aslan, Gaziantep'teki yeni yuvalarına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı el-Beşir'in hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin de en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alanda yaklaşık 400 türde 10 bin hayvana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yüce Allah'ın doğayı insanlara emanet ettiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşlar, böcekler bize emanet. Bize düşen, ekosistemi bozmadan bütün canlılara iyi bakmak. Bu hayvanat bahçesinde de çalışan arkadaşlarım aşkla, sevgiyle işlerini yapıyor. Bugün de Sudan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Önce arkadaşlarımız Sudan'a gitti. Aslanları kargo uçağıyla direkt olarak Gaziantep'e getirdiler. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı.

Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var."

Aslanların kendilerine emanet olduğunu dile getiren Şahin, Türk halkını yılda 3,5 milyon ziyaretçisi olan hayvanat bahçesine "Reis'in aslanları"nı görmeye davet etti.

Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla kendisine emanet edilen hediyesine nasıl güzel baktığımızı görmek üzere buraya davet ediyorum." dedi.

Girişlerin ücretsiz olduğu hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, 13-15 aylık dişi aslanlar ile 12-18 aylık erkek aslanları ilgiyle izledi.

Muhabir: Zuhal Kocalar