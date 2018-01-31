'Fatih kapışması başlıklı haberi gerçeği yansıtmıyor'

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan "Hükümette 'Fatih' kapışması. Başbakan kaybetti, yardımcısı Fikri Işık kazandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Işık'ın Basın Müşavirliğince yapılan yazılı açıklamada, haberin başlığının gerçek dışı ve tahrik edici olduğu, habercilik ilkelerine ters düştüğü belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından beri Kocaeli'nin tüm meselelerine dikkatle eğildiğinin ve bir Kocaelili gibi kentin tüm sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haberdeki Hünkar Çayırı mevzusunda da Sayın Başbakanımız, kentimizin menfaatine uygun düşecek şekilde hareket edilmesi için talimat vermiştir. AK Parti siyaset geleneğinde istişaresiz hiçbir karar alınmamakta ve uygulanmamaktadır. Birtakım mahfillerin kamuoyunda yanlış anlamalara sebebiyet verecek fitne çıkarıcı bilgileri basına servis etmeleri asla kabul edilemez. Büyük Türkiye yolunda hem ülkemize hem de kentimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Muhabir: Özcan Yıldırım