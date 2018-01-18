'FETÖ elebaşının artık yemeğini yediler'

KAYSERİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan iş adamının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık iş adamı Ahmet Mercan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, sanık Mercan'ı 1980'li yıllardan beri tanıdığını, 2012-2013 yıllarında kendisiyle oturma grubunda bulunduğunu, 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarından sonra gruptan ayrıldığını ifade etti.

Sonradan görüştüğü Mercan'ın, kendisinin de oturmalardan ayrıldığını belirten Özkaya, oturma grubunda Memduh Boydak, Ergün Bilen, Mahmut Nursaçan'ın da olduğunu dile getirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Mercan'ın oğlu Hüseyin Mercan, 2011 yılında Ankara'da üniversite öğrencisi olduğunu, şubat ayında babasının ABD'ye bir seyahat planlaması olduğunu ve kendisinin de katılmasını istediğini anlattı.

Geziye 8 kişi gittiklerini aktaran Mercan, şunları söyledi:

"Bunlar, Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu, Mehmet Kıranatlıoğlu, oturma imamı Akif hoca, Mahmut Nursaçan, Cihat Kitir, babam ve ben idik. Seyahati organize edenler Memduh Boydak ve Halit Gazezoğlu idi. Pensilvanya'yı ziyaret ettik, burada cuma namazını kıldık. İkindi sohbetini dinledik. Akşam büyük bir yemek salonuna gittik. Biraz geç gittiğimiz için bizden başka kimse yoktu. Bu esnada bir görevli tepsi içerisinde yemek artığı getirdi. Halit Gazezoğlu, 'Görebiliyorsunuz hasta olduğu için bu kadar yemek yiyebiliyor.' dedi. Ben bahsettiği kişinin Gülen olduğunu anladım. Memduh Boydak, Fetullah Gülen'in yediği kaşıktan onun yemek artığını yedi, ardından Akif hoca, ardından Halit Gazezoğlu yedi. Gazezoğlu, kaşığı bana uzattı. Ben yemeyi reddedince, birkaç kez ısrar etti, tiksindiğim için yemedim. Bunun üzerine babam, Gazezoğlu'na, 'ısrar etme' dedi. Masada bir soğukluk oldu. Yemeği getiren görevli, tepsiyi alarak götürdü. O gece orada kaldık. Ben, babam ve Mahmut Nursaçan bir odada kaldık. Kendi aramızda bunun bir sapkınlık olduğunu konuştuk. Ertesi gün, Akif isimli sohbet hocası çok mutlu bir şekilde geldi. Gülen'in giydiği gömleği kendisine verdikleri için mutlu olduğunu öğrendik. Mahmut Nursaçan, Mehmet Kıranatlıoğlu, babam ve ben işleri bahane ederek ayrıldık. Akif hoca, bunun üzerine 'Siz uhreviyatı bırakıp maddiyata yöneliyorsunuz.' diyerek tepki gösterdi."

Sanık Ahmet Mercan ise ifadesinde, 2011 Şubat'ında oturma grubu olarak seyahat amaçlı Amerika'ya gittiklerini kaydetti.

Memduk Boydak'ın hem şahsi hem de ticari pozisyonunu en etkili şekilde kullanarak, örgüte yardım ve eleman kazandırmada çok etkili olduğunu öne süren Mercan, "Beni de kandırmışlardır. Halit Gazezoğlu, bizlerden topladığı paraların bir kısmını Kayseri, bir kısmını Ankara, bir kısmını da aralarında Vietnam, Gürcistan ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerde okul ve yurtlara gönderdi. Kapatılan Melikşah Üniversitesini örgütün propagandası için kullandılar. Bu şahıslar bunu en üst şekilde kullandılar. Ben üniversitenin mütevelli heyeti üyeliği yaptım. Rektör, oradaki işlerin akademik işleriyle uğraşırdı. Genel Sekreter Veli Demirci ise örgüt için çok önemli bir pozisyondaydı. Memduh Boydak, firari il imamı Sıtkı Baş ve Halit Gazezoğlu örgütün Kayseri yapılanmasının ve üniversite yapılanmasının başında bulunurlardı." diye konuştu.

Önceden bu yapının bir terör örgütü olduğunu bilmediğini ve 4 çocuğunu da bu örgüte yönlendirdiğini savunan Mercan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattığını ve bunu ilişkin bir dilekçe ile örgütün il şemasını mahkemeye sunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılanan sanığın tahliyesine hükmetti.

Heyet, mütalaanın alınması için duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında Ahmet Mercan'ın da bulunduğu çoğunluğu iş adamı 70 kişi hakkında dava açılmış, daha sonra mahkeme sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Muhabir: Ramazan Kaya