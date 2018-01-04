FETÖ/PDY operasyonunda 17 asker gözaltına alındı

KOCAELİ

Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, aralarında 5'i ihraç, 1'i emekli, 20'si muvazzaf olmak üzere 1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen toplam 26 asker hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürülüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar Konya, Samsun ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Muhabir: Metin Girgin