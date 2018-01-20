FETÖ sanığı eski rektörün 'mobbing'i iddianamede

ANTALYA - GÜLSEM ADAM

Eski Akdeniz Üniversitesi (AÜ) rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) yer aldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Kurtcephe döneminde işe alınan personelden 122'siyle ilgili örgüt üyeliğinden işlem yapıldığı, bunlardan 27'sinde de ByLock çıktığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarından Yaşar Şen'in FETÖ tutuklusu Kurtcephe hakkında hazırladığı iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kurtcephe'nin, örgüt adına hareket edenleri üniversite kadrosuna aldığı, FETÖ/PDY yapılanmasından olmayan akademik ve idari personelin sistematik şekilde tayin veya mobbing yoluyla istifaya zorladığı ileri sürüldü.

Kurtcephe'nin Eğitim Fakültesi Dekanlığına atadığı akrabası Mimar Türkkahraman, rektör yardımcısı yaptığı Prof. Dr. Ömer Geçici, üniversitenin genel sekreterliğine görevlendirdiği Bahadır Kerimoğlu, İletişim Fakültesi Dekanlığına atadığı Prof. Dr. Bilal Arık, Başhekim Yardımcılığına getirdiği Yrd. Doç. Dr. Yaşar Tuna, hastane sorumlusu Doç. Dr. Cenker Eken, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Sadettin Sarı ve Alanya'ya dekan olarak görevlendirdiği Prof. Dr. İbrahim Güngör'ün FETÖ üyeliğinden yargılandıkları bilgisi iddianamede paylaşıldı.

İddianamede, bu isimler gibi birçok örgüt üyesine daha üniversite yapılanması kapsamında üst düzey kadro verildiği kaydedildi.

122 akademik personel hakkında işlem

Kurtcephe'nin üniversitede özellikle ikinci kez rektör olmasıyla atamalarda usulsüzlüklerin arttığı, bazı kişilere hak etmedikleri halde akademik kadro verildiği vurgulanan iddianame, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin raporunda, FETÖ/PDY şüphelisi İsrafil Kurtcephe, rektörlük görevini yürüttüğü 8 Haziran 2008 ve 13 Kasım 2015 tarihlerinde üniversite bünyesine bin 965 personel işe alındı. 122 akademik personele FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapıldı, bunlardan 27'sinin ByLock isimli uygulamayı kullandığı tespit edildi. 81 personel hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yasal işlem yapıldı. 4 personelin FETÖ/PDY firarisi olduğu ve 20 idari personelin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi."

Gülen'e teşekküre gitmişler

Kurtcephe yönetiminin, ihaleleri, genelde örgüt adına hareket edenlere verdikleri anlatılan iddianamede, Afrika Ülkeleri İşbirliği Derneğinin (ACCA) ismiyle kurulan paravan dernek aracılığıyla bir kısım usulsüz iş ve işlemlerin yapıldığı ve örgüte finansman sağlandığı bildirildi.

İddianamede, Kurtcephe'nin, 2 kez rektör seçilmesinden sonra rektör yardımcısı A.A.E. ve Antalya imamı olmakla suçlanan firari Hasan Tarık Şen ile teşekkür etmek için 2013'te Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğine dikkati çekildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce vadesi geçen borçları ödemek yerine hiçbir medikal geçmişi olmayan firmalardan, tıbbi zorunluluk olmamasına rağmen yaklaşık 2 milyon 500 bin dolara robotik cerrahi cihaz satın alındığı vurgulandı.

Ayrıca gizli tanık "Gökdeniz"in ifadesinde bazı akademik personelin de önemli görevlere getirildiği kaydedildi.

"Bizim arkamızda cemaat var"

İddianamede ifadesine yer verilen tanık Ö.T'nin, aralarında yaşanan bir çok sorun nedeniyle Kurtcephe ve dönemin üniversite genel sekreteri Bahadır Kerimoğlu'nun kendisini, "Çok dik adamsın ama bizim arkamızda cemaat var. Adli ve idari mahkeme kararlarını biz yazıyoruz, hiçbir davadan bir şey çıkartamayacaksın." diyerek tehdit ettiği aktarıldı.

Tanık H.A.A'nın da ifadesinde, Kurtcephe'nin 2012 rektörlük seçimlerinde öğretim üyelerinden oy alabilmek için bine yakın laptop dağıttığını kaydetti.

İddianamede, İsrafil Kurtcephe hakkında "terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüten Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. 26 Mayıs 2017'de gözaltına alınan Kurtcephe, 7 Haziran 2017'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

