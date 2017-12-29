FETÖ sanığı polislerin "usulsüz dinleme" davası salı günü devam edecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi "usulsüz dinleme" davasında, FETÖ elebaşı Gülen'in de dahil olduğu 33 sanığın yargılanmasına 2 Ocak Salı günü devam edilecek.

KIRKLARELİ



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı dava, 2 Ocak Salı gününe ertelendi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık eski istihbarat polisi Tolga Güzeltaş'ın savunması ile devam edildi.

Güzeltaş, hakkındaki suçlamaları reddederek, Kırklareli'ne ilk kez duruşma için geldiğini ve hiç bir suça karışmadığını öne sürdü.

Usulsüz dinlemeler ve gazeteci Haydar Meriç'in ölümüyle ilgili de hiç bir faaliyette bulunmadığını ileri süren Güzeltaş, beraatini istedi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Güneş, ceza infaz kurumu ring araçlarına bindirildiği sırada basın mensuplarına tepki göstererek, "O çektiğiniz fotoğrafları arşivleyin alacağım onları." dedi.

Şu ana kadar 14 sanığın savunmasının alındığı duruşma, 2 Ocak Salı gününe ertelendi.



Muhabir: Özgün Tiran,Ufuk Ertop