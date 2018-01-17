FETÖ sanığından 'darbeyi helikopterde öğrendim' savunması

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık eski kursiyer teğmen Ahmet Konuklar, olay gecesi alarm verildiğini, komutanları tarafından güvenliklerinin sağlanacağı söylenerek Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini ifade etti.

Kara Harp Okuluna gelen helikopterle buradan ayrıldıklarını anlatan Konuklar, "Güvenli bölge diye beklerken kendimi ateşin ortasında buldum. Buradan ayrılmaya çalıştığımda komutanlar hakaret ederek bana silah doğrulttu. Dışarıda halk var, çıkarsam onlar linç edecek diye korkuyorum, içeride komutanlar var silah doğrultuyor, bundan korkuyorum. O gece silahıma mühimmat almadım. İradem dışında Genelkurmaya getirildim. Helikoptere binene kadar askeri kalkışma ya da darbe girişimini bilmiyordum." diye konuştu.

İddianamede yer alan FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmeyen sanık Konuklar, beraatini istedi.

Sanıktan Kemal Sunal'lı savunma

Darbe girişiminden önce Kara Harp Okulunda yüzbaşı rütbesinde görevli olan Kenan Çakar, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek savunmasına başladı.

Olay akşamı kursiyerleri mesaiye çağırdığı iddiasının doğru olmadığını ileri süren Çakar, Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin açılan başka bir dava daha olduğunu, söz konusu mesajın kursiyerlere nasıl çekildiğinin o davanın iddianamesinde tespit edildiğini savundu.

Darbe girişiminden haberi bulunmadığını ve kendisiyle aynı pozisyonda olduğunu iddia ettiği bazı askeri personelin davanın tanığı olduğunu ileri süren sanık Çakar, "Rahmetli Kemal Sunal'dan bir örnek vermek istiyorum. Şaban, aynı işte çalıştığı işçilerin kendisinden daha fazla maaş aldığını görünce işverene soruyor, 'Onlar neden benden fazla para alıyor?' diye. İşverenin cevabı herkesin malumu, 'Onlar sendikalı.' Şaban da 'Ben de Harranlıyım.' diye cevap veriyor. Garibimin sendikadan filan haberi yok. Benim de darbeden haberim yok." ifadelerini kullandı.

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişiminde suç sayılabilecek bir işe karışmadığını iddia eden Çakar, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Duruşmanın görülmesine devam ediliyor.