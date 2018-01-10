FETÖ'den tutuklanan eski pilot, waffle satarken yakalanmış

Konya'da aralık ayındaki operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan askerlerden eski pilot üsteğmen Levent Y'nin, bir kafede waffle satarken yakalandığı öğrenildi.

KONYA

Konya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan eski pilot üsteğmenin, bir kafede waffle satarken yakalandığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 53 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden eski pilot üsteğmen Levent Y'nin, Konya'da bir kafe işlettiğini belirleyen ekiplerin, zanlıyı iş yerinde waffle satarken gözaltına aldığı öğrenildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Levent Y. ile aynı iş yerini işleten kişilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'den ihraç edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski Türk Yıldızları filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Ç, F-16 pilotları Kurmay Binbaşı Aykut C. ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç. olduğu belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin 13 Aralık'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 18'i tutuklanmıştı.



Muhabir: Ahmet Akbıyık