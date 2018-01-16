FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 asker tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi yakınlarında darbecilere karşı direnen iki vatandaşın yaralanması ve bir kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 asker tutuklandı.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi yakınlarında darbecilere karşı direnen iki vatandaşın yaralanması ve bir kişinin şehit olmasına ilişkin 2 asker tutuklandı.

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 52 kişinin yargılandığı davanın tutuksuz sanığı uzman çavuşlar Burak Çakır ve Harun Bulut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheliler, ifadelerini alan cumhuriyet savcısınca, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çakır ve Bulut, mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Uzman çavuşların, darbe girişimi gecesi AK Parti Genel Merkezi yakınlarında seyreden bir tankta görev yaptıkları, o sırada iki vatandaşın yaralanması ve bir kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuldukları öğrenildi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz,Barış Kılıç