Fıkra gibi oldu, hayvanlar '5 gitti, 7 geldi'

Erzincan'ın Kemah ilçesinde çalınan 5 büyükbaş hayvanı bulan Mehmetçik, besiciye çalınan hayvanları ile yeni doğan 2 buzağısını teslim etti.

ERZİNCAN - KEMAL ÖZDEMİR

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 5 büyükbaş hayvanı çalınan bir besici, hayvanlarını bulan jandarmanın 2 de buzağı teslim etmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Emekli olduktan sonra Gölkaynak köyünde yaşayan ve eşi Şengül Çetinkaya ile besicilikle uğraşan Orhan Çetinkaya, 6 Ocak sabahı ahırdaki 5 büyükbaş hayvanının çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, plakası belirlenen bir aracın olay günü bölgede görüldüğünü saptadı. Plaka tanıma sistemi üzerinden yapılan çalışmalarla aracın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi merkezinde olduğu tespit edildi.

Olaya karışan 4 zanlıdan 3'ü kısa sürede Siverek'te yakalandı. Çalıntı 5 büyükbaş hayvan ile hayvanlar çalındıktan sonra doğan 2 buzağı ise Mehmetçik tarafından sahibine teslim edildi.

Karşısında 5 büyükbaş hayvanın yanı sıra 2 buzağıyı gören Çetinkaya çifti, hem sevindi hem de şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşananlar, Nasrettin Hoca'nın "Doğuran Kazan" fıkrasını anımsattı.

Çetinkaya çifti, yeni doğan buzağılarının ikisine de "Siverek" adını koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan birinin tutuklandığı, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

"Hayvanlarımın ikisi de yavrulamıştı"

Besici Orhan Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan hayvanlarının jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak kendisine yeni doğmuş 2 buzağı ile teslim edilmesinden duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi.

Hayvanlarının 2 hafta önce çalındığını ancak 2'sinin doğurduğundan haberi olmadığı söyleyen Çetinkaya, şunları aktardı:

"6 Ocak Cumartesi gecesi gebe olan hayvanlarımı kontrol etmek için ahıra geldim. Bir problem olmadığını görünce evime gittim. Sabah 07.00'de ahıra geldiğimde ahırın kapısının açık olduğunu ve 3'ü gebe olmak üzere 5 hayvanın çalındığını gördüm. Ahırın dışında bulunan izleri sürerek taş ocakları mevkisinde hayvanlarımın kamyona yüklenerek götürüldüğünü tespit ettim. Erzincan İl Jandarma komutanlığını aradım, sağ olsunlar onlar da konuya duyarlılık gösterdiler ve titiz çalışma sonucu hırsızları Urfa'nın Siverek ilçesinde yakaladılar. Çalınan hayvanlarımın ikisi de yavrulamıştı. Kaymakamlığımız ve jandarmanın çok büyük katkıları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Hırsızların ahırdaki 2 buzağıyı çalmadığını ancak annelerinin çalınması sebebiyle bu buzağıları beslemek için büyük sıkıntı çektiklerini ifade eden Çetinkaya, "Aç kalan yavruları komşularımızın verdikleri sütlerle besledik. Komşularımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi çok şükür anneleri geldi ve her şey yoluna girdi." diye konuştu.

"Beş gitti, yedi geldi"

Orhan Çetinkaya'nın eşi Şengül Çetinkaya ise buzağıları beslemek için çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, "Hayvanlarımıza çocuğumuz gibi bakardık. Hayvanlarımızın hırsızlarca çalındığını öğrenince büyük üzüntü yaşadık. Hayvanlarımız bulunduktan sonra yaşadığımız üzüntünün üzerine büyük şok yaşadık. Beş gitti, yedi geldi. Bu da Allah'ın bize büyük bir lütfu. Allah devletimiz ve askerimizden razı olsun." dedi.