Gana'nın Ankara Büyükelçisi Egala, "Ganalılar Türklerin elini tutmak istiyor, umarım siz de onların elini tutarsınız. Biz istiyoruz ki Gana'ya gelin yatırım yapın ve bu yatırımlar artsın." dedi.

İZMİR

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Türkiye'de son 15 yıl içerisinde çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, "Ganalılar Türklerin elini tutmak istiyor, umarım siz de onların elini tutarsınız. Biz istiyoruz ki Gana'ya gelin yatırım yapın ve bu yatırımlar artsın." dedi.

Egala, Gana Kumasi Belediye Başkanı Osei Assibey Antwi ve beraberindeki heyetle, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Egala, Gana ve Türkiye arasında üst düzeyde iş birliğine sahip olduklarını söyledi.

İki ülke arasında imzalanmış anlaşmalara işaret eden Egala, şöyle konuştu:

"Batı Afrika'da yatırım yapmak isteyenler için en uygun ülke Gana'dır. Çünkü yatırımcılar 10 yıl boyunca vergiden muaf tutuluyor. Yeni bir ülke olduğumuz için neredeyse her şeye ihtiyacımız var. Ülkemiz şu an bütün dünyaya açık ama ben Türkiye'nin en öncelikle gelmesini istiyorum. Türkiye'de son 15 yıl içinde çok büyük değişiklikler oldu. Ganalılar Türklerin elini tutmak istiyor, umarım siz de onların elini tutarsınız. Biz istiyoruz ki Gana'ya gelin yatırım yapın ve bu yatırımlar artsın."

Demirtaş ise Gana'nın fırsatlar ülkesi olduğunu vurguladı.

Bu ziyaret vesilesiyle İzmir kamuoyunun Gana'daki fırsatlardan haberdar olacağını dile getiren Demirtaş, "İnşallah önümüzdeki yıl Gana'ya bir ziyaret daha yaparız." ifadelerini kullandı.

Gana Kumasi Belediye Başkanı Osei Assibey Antwi de kenti hakkında bilgiler verdi, Türk yatırımcıları şehrine beklediğini söyledi.

Muhabir: Eşber Ayaydın



