Gazetede örgüt propagandası davasında karar

İSTANBUL

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan aralarında Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davada, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 3 yıl 9 ay, aralarında Duran ve Düzkan'ın da bulunduğu 4 sanık ise aynı suçtan 1 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık avukatlarına son savunmaları soruldu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan heyet, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol'un üzerine atılı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, söz konusu suçun zincirleme olarak gerçekleştiği, bu nedenlerle sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle verilen cezadan başkaca bir indirim yapılmasına da yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi'nin de üzerlerine atılı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu işlediğini sabit olduğunu belirterek, bu sanıkların da 1 yıl altışar ay hapis cezalarına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, bu sanıkların da duruşmadaki davranışları ile yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle verilen cezadan başkaca bir indirim yapılmasına da yer olmadığına hükmetti.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Murat Kaya

