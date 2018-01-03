Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, geçen yıl 3 milyon 550 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Fotoğraf: AA/Özkan Beyer

GAZİANTEP

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, 2017'de 3 milyon 550 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 300 türde 7 bin hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesinde, en çok "Can" isimli şempanze, "Şakir" isimli zürafa ve "Cesur" isimli yavru aslanın yanı sıra safari park, fok gösterileri, Zooloji ve Doğa Müzesi ile yırtıcı hayvanlar ilgi görüyor.

Önceki yıl 3 milyon 110 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği hayvanat bahçesi, 2017'de 3 milyon 550 bin kişiyi ağırladı.

Bu yıl açılması planlanan "Şempanze Adası ile Kelebek ve Tropikal Merkezi" sayesinde ziyaretçi sayısının 4 milyona ulaşması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin her geçen gün ziyaretçi sayısını katladığını belirtti.

Hayvanat bahçesindeki safari parkın en çok ilgi gören etkinliklerden olduğunu dile getiren Özsöyler, "Burada 120 türde 700 hayvanımız bulunuyor. 2017 yılında aynı zamanda Zooloji ve Doğa Müzesini açtık. Burası da Türkiye'de ilk kez bir hayvanat bahçesi içerisinde yer alan Zooloji ve Doğa Müzesi. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Hayvanat bahçemizde fok gösterileri de çok fazla ilgi görüyor." diye konuştu.





Özsöyler, 2017 yılında bazı hayvanların ziyaretçi sayısına olumlu katkısının bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin göz bebeği 'Şakir' ismindeki zürafamız, Türkiye'nin ilk tüp bebeği olan filimiz, 'Cesur' ismindeki aslanımız ve annesi tarafından terk edilen 'Can' ismindeki şempanzenin çok olumlu katkısı oldu." dedi.

Yeni yılda hedef 4 milyon ziyaretçi

Yeni yılda Şempanze Adası açacaklarını dile getiren Özsöyler, şunları anlattı:

"Bu yeni alanda şempanzeler daha düzel bir şekilde hareket edecekler. Onlara daha doğal ortamlar hazırlıyoruz. Yine Kelebek ve Tropikal Merkezi açmayı düşünüyoruz. Kelebeklerin uçacakları güzel bir mekan hazırlayacağız. Gaziantep Hayvanat Bahçemiz 2017 yılında 3 milyon 550 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 2018 yılında 4 milyon kişiyi hedefliyoruz. Yeni açacağımız yerlerle bu sayıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Çok verimli bir yıl oldu. Doğurganlık oranının en fazla olduğunu hayvanat bahçemizin bu güzelliğini sürdüreceğiz."

Adanalı Semih Kınık, ailesiyle geldiği hayvanat bahçesini çok beğendiğini belirtti.

Hayvanat bahçesini daha önce de gezdiklerini söyleyen Kınık, "Buraya her geldiğimizde yeni hayvanlar ve etkinlikler görüyoruz. Çok güzel bir yer. Herkesin gelip bu güzel hayvanları yerinde görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Özkan Beyer