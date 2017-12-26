Göçerler 'yayla yolunun' açılmasından mutlu

DİYARBAKIR/ŞIRNAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan göçerler, yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasının sevincini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamasıyla umutlanan göçerler yeniden yaylalarda yetiştirdikleri binlerce koyun ve keçiyle ülkedeki hayvancılık sektörüne katkı sunmayı istiyor.

Göçerler terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar sayesinde güvenliğin tesis edildiği yaylalara kavuşmak için heyecanla bekliyor.

"Devlet güvenlik ortamı oluşturdu"

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Karacadağ'ın eteklerinde hayvancılık yapan göçerlerden Kazım Sinekçi, hayvancılık için yaylaların önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanının yaylalara yönelik yasağın kaldırılacağına dair kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sinekçi, "Bu karar çok iyi oldu. Cumhurbaşkanımız bize bir güven verdi. Güvenli bir şekilde hayvanlarımızı otlatma kararına çok sevindik. Devlet orada güvenlik ortamı oluşturdu. Önümüzdeki bahar yaylalara gidebiliriz. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımızı alkışlıyoruz." dedi.

Çınar ilçesinin Karasungur köyünde yetiştirici İzzettin Güzel, "Eskiden güvenlik sıkıntısı vardı. Bu yüzden bölge halkı sıkıntılar yaşıyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi sevindirdi. Önümüzdeki baharda artık rahat güvenli bir şekilde yaylalara hayvanlarımızı götürebiliriz." diye konuştu.

Bölgede sıkıntılı günlerin geride kaldığını, huzurun tesis edildiğini, güvensiz ortamın sona erdiğini aktaran Güzel, "Önümüzdeki bahar bize umut oldu. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir müjdeydi. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki etkisi bitti, rahatız." diye konuştu.

Mehmet Tahir Hasar da güvenlik nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, baharda güvenli bir şekilde hayvanları ile yaylalara gidecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Şırnaklı yetiştiriciler de yayla sevinci yaşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak sınırına yakın Çalışkan beldesinde yetiştiriciler, hayvancılık için büyük önem taşıyan yaylaların yolunu açacak kararı sevinçle karşıladı.

Çalışkan beldesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin İnal, yaylalara ilişkin yasağın sona ermesinin en çok beldeye yarayacağını belirterek, "Çünkü beldemiz Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Bu alanda hayvanları otlamak için çok güzel yaylalar var. Yasaklar sona erdiğinde hayvancılığın önü açılacak ve hayvanlardan bu şekilde daha fazla verim alınacak." ifadelerini kullandı.

Yetiştiricilerden İrfan Timur, yasağın sona ermesiyle hayvanları daha iyi alanlara gönderebileceklerini, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirterek, karardan dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Hasan Mete, "Hayvancılık bitme noktasına geliyordu. Bu şekilde et ve süt üretimi gitgide azalıyordu. Ancak Cumhurbaşkanımızın Hakkari'de yapmış olduğu açıklama bizleri çok sevindirdi." dedi.



Muhabir: Fikret Kavğalı, Mehmet Demirhan