Gülbaba köyündeki vatandaşlardan askerlere sevinç gösterisi

Fotoğraf: AA/ İzzet Mazi

KİLİS

Kilis'te bir grup vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerleri sevinç gösterileriyle karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen harekat kapsamında Afrin'deki terör hedeflerini temizleyen askerlerin bir kısmı Kilis'e döndü.

Askeri araçların geçtiği Gülbaba köyünde toplanan bir grup vatandaş, askerleri "En büyük asker, bizim asker" sloganı ve alkışlarla karşılayarak su ve meyve ikramında bulundu.

Askerlerden Kemal Kebapçıoğlu, operasyonun çok başarılı şekilde tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Havadan ve karadan, milletin dualarıyla ilerliyoruz"

Her geçen gün bölgede durumun daha iyiye gittiğini anlatan Kebapçıoğlu, "Askerler olarak bir canımız var, o da vatanımıza feda olsun. Operasyonu bir an önce bitirip sevdiklerimizle buluşmak istiyoruz. İnşallah Rabbim sevdiklerimize kavuşturur. Başta ailem olmak üzere Tüm Türkiye'ye selamlar." diye konuştu.

Oğuzhan Kılınç da halk tarafından gösterilen ilginin askerler için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Özellikle Türk bayrağı ile gösterilen sevginin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Kılınç, "Havadan ve karadan çok iyi ilerliyoruz. Hava güzel, milletin duasıyla ilerliyoruz." dedi.

Muhabir: İzzet Mazi