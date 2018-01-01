Güvenlik güçlerinden DEAŞ'a 'aralık' darbesi

DEAŞ'a yönelik kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da örgüte operasyonlarla ağır darbe vurdu.

MALATYA - Volkan Kaşik

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralıkta yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi de başarılı çalışmalarla engelledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 317 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılan 40'ı ise tutuklandı. Bazı zanlıların da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aralık ayındaki bazı operasyonlar

İstanbul'da DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlılara yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 62 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ve birçok kişinin örgüte katılmasını sağladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Türk vatandaşı Halis Bayancuk ile irtibatlı olduğu, Kırşehir'den örgüte katılmasını sağladığı bazı kişilerin Suriye ve Irak'taki çatışmalarda öldüğü belirtildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" ve "örgüte eleman kazandırmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 Suriyeliden biri tutuklandı.

İstanbul'da, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi Suriye uyruklu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Fransız çift, 3 çocuğuyla gözaltına alındı.

DEAŞ'a "yeni yıl" öncesi büyük darbe

Yeni yıl öncesi İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı, silah ile para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alındı. Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"DEAŞ'la ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı. Çalışmalar devam ediyor. Sürekli eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla ilişkisi, iltisakı, bir şekilde irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çok önceden devam eden çalışmaydı, başarıyla uygulandı."

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 43'ü yabancı uyruklu 46 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı. Zanlının Rakka'da sözde "savcı" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.