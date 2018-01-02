HDP'li Tuğluk'a hapis cezası

Eski HDP Van Milletvekili tutuklu sanık Aysel Tuğluk, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önündeki izinsiz gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yargılandığı davada, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan, 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı.

Sanık Tuğluk, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık avukatı Tan da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aysel Tuğluk'u, "2911 Sayılı Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Muhabir: Metin Girgin