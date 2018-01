Fotoğraf: AA/Abdullah Doğan

KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Her an dua her yer Türk bayrağı" kampanyası kapsamında on binlerce Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Zafer Meydanı Camlı Köşk Önü'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için dua ettiklerini söyledi.

Türk milletini dara düşürülmeye çalışıldığında, ayağa kalkarak istiklaline engel olmaya çalışanları bozguna uğrattığını aktaran Akyürek, şöyle konuştu:

"Türk milleti olarak bizimle birlikte olanlarla beraber kahraman ordumuzun yanındayız. STK'lerin de desteğiyle 'Her an dua her yer Türk bayrağı' kampanyasını başlatıyoruz. Ordumuz şu kış şartlarında canıyla kanıyla mücadele ederken bizler de bayraklarımızla, dualarımızla ve sesimizi yükselterek bu kahramanlık mücadelesine destek verelim. Evlerimize, iş yerlerimize, cadde ve sokaklarımıza şanlı Türk bayrağımızı gururla asalım. Kent merkezimizde 80 ekibimizle bayrak dağıtma kampanyamızı başlatıyoruz. Dağıtım ekiplerimiz bayrak dağıtımına başladı."

"Kahraman ordumuza zafer diliyoruz"

Akyürek, Türkiye düşmanlarına, ülkenin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağının altını çizdi.

İslam ümmetinin ve tüm insanlığın umudu olan Türkiye'ye yönelik oluşturulmak istenen komploların bertaraf edileceğine işaret eden Akyürek, "Kahraman ordumuza zafer diliyoruz. İnşallah tarihi zaferlerle dolu olan ordumuzun zafer sayfalarına yeni bir sayfa daha eklenmiş olacak. Millet olarak ordumuzun muzaffer olması için dua ediyoruz. Ordumuz ve milletimiz el ele gönül gönüle omuz omuza düşmanlarımızın oyunlarını hep birlikte inşallah bozacağız." diye konuştu.

Muhabir: Abdullah Doğan