İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İZMİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki şehit ile aynı adı taşıyan dedesi Hilmi Öz'ün evinin bahçesinde kurulan taziye çadırına geldi. Bakan Soylu, şehit Öz'ün babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Özer Öz, annesi Hatice Öz, kardeşleri Gizem (17) ve Muhammet (12) Öz ile dedesi Hilmi Öz'e başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Burada kısa bir konuşma yapan Soylu, şehit Öz'e Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"Hilmi kardeşimizin şehadeti terörle mücadeledeki kararlılığımızın bir örneğidir. Operasyon yaptıkları yer bizim Anadere dediğimiz Sehi Ormanları dediğimiz Bitlis ile Siirt arasında olan ve terör örgütünün çok uzun yıllardan beri kendine korunak olarak tuttuğu bir yerdir. Ben o alana daha önce epey bir gittim. Geçen pazar da karşı karşıya kalmış oldukları bu olay sonrası da uğradım. Burada özellikle bu zor şartlarda, karda nasıl mücadele yaptıklarını.. Önemli bir operasyondu ve operasyonun da ilk günüydü, arkadaşlarını da gördük, hepsi büyük bir üzüntü içerisindeydiler. Allah rahmet eylesin."

Şehidin kardeşi Muhammet ile sohbet eden Bakan Soylu, "Muhammet senin sorumluluğun daha fazla şimdi. Doktor olacaksın değil mi?" diye sorması üzerine Muhammet Öz de 'Evet' dedi.

Bakan Soylu, şehidin dedesi Hilmi Öz'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Çivril Kaymakamı Armağan Önal da hazır bulundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak'ta terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Muhabir: Eşber Ayaydın, Mustafa Deveci