ANKARA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde hukuk dışı oluşum yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında İçişleri Bakanlığının ilgili mevzuatı gereğince gerekli inceleme ve araştırmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."



Muhabir: Muhammed Boztepe