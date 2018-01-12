İçişleri Bakanlığından 'Halk Özel Hareketi Derneği' hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığından, "Halk Özel Harekatı Derneği" dışında "Halk Özel Hareketi Derneği" adıyla internet üzerinden yayın yapan oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

anasayfa > Türkiye 12.01.2018

İçişleri Bakanlığından 'Halk Özel Hareketi Derneği' hakkında suç duyurusu

ANKARA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde hukuk dışı oluşum yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında İçişleri Bakanlığının ilgili mevzuatı gereğince gerekli inceleme ve araştırmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."

Muhabir: Muhammed Boztepe

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