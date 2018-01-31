İdlib'de şehit olan DSİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

ADANA

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda yaşamını yitiren DSİ 6. Bölge Müdürlüğü çalışanı Yasin Tanboğa (39) Adana'da toprağa verildi.

Saldırı sonucu konvoyda hayatını kaybeden dozer operatörü Tanboğa'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin düzenleneceği Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Törene Tanboğa'nın ailesi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri ile askeri ve sivil erkan katıldı. Eroğlu, Tanboğa'nın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Tanboğa'nın babası Mustafa Tanboğa, sağlık görevlileri eşliğinde törenin yapılacağı alana getirilirken, annesinin ise yaklaşık 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Tören sırasında Tanboğa'nın küçük kızı Miray'ın da askerin kucağında tutulduğu gözlendi.

Adana Müftü Yardımcısı Kemal Aydoğan'ın kıldırdığı namazın ardından Tanboğa'nın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda görevli bir sivil personelin şehit olduğu, görevli bir sivil personel ile bir askerin yaralandığı aktarılmıştı.



Muhabir: İsmihan Özgüven