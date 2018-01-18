İHH’den Suriye’ye gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’deki çadır kentlerde yaşayan ailelere 22 ton et yardımı ulaştırıldı.

HATAY

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardıma devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

''Hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanında destek veriyoruz. Savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarımızı havalarında soğumasıyla hızlandırdık. Savaş mağduru aileleri gıda alanında desteklemek amacıyla Türkiye sınırına yakın konumda bulunan ailelere 22 ton et yardımı ulaştırdık.''

Tosun, Suriye'de yaşayan savaş mağdurlarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Cem Genco