İş dünyasından ve STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İş dünyasının ve STK'ların önde gelen isimleri yaptıkları yazılı açıklamalar ve yayımladıkları sosyal medya mesajlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdi.

İSTANBUL

Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜMSİAD tarafından "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Bölge mazlumlarına Türk milletinin yardım eli uzanmıştır

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde ve özellikle Suriye'de yaşanan otorite boşluğu sonucu aşırı gruplar ve emperyalist güçlerin maşalığını yapan PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütleri, Türkiye'ye yakın çeşitli sınır bölgelerinde masumları katletmiş ve milletimizin can güvenliğine tehdit oluşturmuştur. Oluşan bu tehdit sonucu köklü tarihi boyunca Türk milletinin ve mazlumların özgürlüğünü, can güvenliğini ve şerefini korumak uğruna tüm varlığını seferber etmekten kaçınmayan Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatıyla terör örgütü ve destekçilerine İdlib ve Cerablus’ta ağır bir darbe vurmuş ve bölge mazlumlarına Türk milletinin yardım elini uzatmıştır.

"Teröre karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle"

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte." diyen Bilecik, "Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu operasyonun yapılmasının zorunlu hale geldi"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) ile Öz Orman-İş ve Çelik-İş sendikaları, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini açıkladı.

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus yaptığı yazılı açıklamada, TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Suriye sınırında terör devletinin kurulmasına elbette izin verilemeyeceğini vurgulayan Çelikus, harekatın camialarınca olumlu karşılandığını ifade etti.

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, açıklamasında, Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması için bu operasyonun yapılmasının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.

Bu harekatın atılması gereken çok önemli ve kritik bir adım olduğuna dikkati çeken Değirmenci, "Türkiye'nin sınır güvenliği ve ülkemizin menfaatleri için Suriye'nin kuzeyinde bu operasyon başlatıldı. Ülkemizin terörist unsurlarla komşu olmaması için, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesinin önüne geçmek için bu harekatı destekliyoruz. Tıpkı 80 milyon gibi çelik işçileri olarak bizlerin de elleri semaya açılmış durumdadır. Dualarımız ve gönlümüz askerlerimiz ile birlikte." diye konuştu.

Sosyal medyadan destek mesajları yayımlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, twitter'dan yaptığı açıklamada "Afrin’e yönelik başlayan Zeytin Dalı harekatında şanlı ordumuzu Allah muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajında, "Mehmetçiğimizin, sonuna kadar haklı olduğumuz bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da twitter hesabından, "Önceliklerimizin başında, güvenliğimiz geliyor. Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla tüm terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan #Afrin #Zeytindalı Operasyonunun başarıyla amacına ulaşmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." açıklamasını yaptı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise twitter'a "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'de hava harekatına başladı. Allah Ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun." mesajını yazdı.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Konsey Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da instagram ve twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk askerimiz, Allah yardımcınız olsun, dualarımız sizinle, zaferle gelmek nasip olsun." notu düştü.

Bunların yanı sıra çok sayıda iş insanı yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında, Türkiye'nin Harekat hamlesine tam destek verdi.



Muhabir: Eda Fatma Topçu,Cankut Taşdan

