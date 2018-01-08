İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 39 ilçede 2 bin 400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İSTANBUL

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 120 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 400 polis katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verirken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Bu akşam 36'ncısı gerçekleştirilen uygulama ile halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile toplumun huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanıyor.

Muhabir: Kerem Alperen Kaya, Ali Ebubekir Tokcan, Tansel Parlak