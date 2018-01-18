Jeotermal suyla ısıtılan serada 12 ay boyunca üretim

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyündeki tarlasında termal kaynak bulunan köy muhtarı, oğluyla birlikte kurduğu serayı buradan gelen jeotermal suyla ısıtarak yıl boyunca üretim yapıyor.

Kemallı köyü muhtarı Mehmet Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir firma tarafından 3 yıl önce elektrik üretimi için köyde yapılan sıcak su arama çalışmaları sırasında kendisine ait tarlada termal kaynak bulunduğunu söyledi.

Buradan çıkan termal suyu değerlendirmek için başvuruda bulunduklarını ve 30 yıl süreyle kullanmak üzere onay aldıklarını anlatan Gün, bu sayede yıl boyunca domates, salatalık ve biber yetiştirdiklerini anlattı.

Bölgede bir ilk olan sera için 700 bin lira harcadıklarını belirten Gün, "Jeotermal serada termal sıcak suyla ısınma sistemi sayesinde dört mevsim ürün yetiştirme özelliği bulunuyor. Seramızı termal ısı sistemiyle ısıttığımızda aylık 4 bin lira elektrik ücreti ödüyoruz. Elektrikle üretim yapsak bu maliyet 10 katına çıkabilir. Böylece büyük tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.

Babasıyla birlikte çalışan Metin Gün de karşılarına çıkan durumu fırsata çevirdiklerini söyledi.

Metin Gün, "Jeotermal sera olarak 5 bin 130 metrekare alanımız var. Bu seramızda salatalık, domates ve biber üretimi yapıyoruz. Jeotermal suyla ısıtmalı seramızda ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50'sini biber olarak değerlendiriyoruz. Ortalama 10 ton biber elde ediyoruz. Domates olarak ise ortalama 15-20 ton üretim yapıyoruz. Salatalıkta da bir sezonda yine 15-20 ton ürün yetiştiriyoruz." dedi.

Muhabir: Engin Ören, Burak Akay