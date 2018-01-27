Kaçkar Dağları'nda 'heliski' keyfi

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Fotoğraf: AA/Muhittin Sandıkçı

RİZE

Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yaklaşık 11 yıldır sürdürülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, bugün itibarıyla iki helikopterle faaliyetlerine başladı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Haşimoğlu, şirket ortaklarından Haluk Kurt ve koordinatör Therry Gasser ile helikopterlerin bağlantı kuracağı verici noktalarında havadan incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında 4 kişilik sporcu grubu ise vericileri yerleştirmenin yanı sıra kayılacak pistleri işaretledi.

Gazeteciler de heliski faaliyeti yapılan alanları, sporcuları, yaban hayatı sahalarını ve Kaçkar Kayak Tesisleri'nin yapılacağı bölgeyi havadan görüntüledi.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı