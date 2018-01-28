'Kaleler şehri' tarih meraklılarını bekliyor

Sınırları içinde en eskisi MÖ 8. yüzyıla kadar dayanan 26 kaleyi barındıran Osmaniye'de, kültür turizminde öne çıkan kentler arasında yer almak için tanıtım çalışmalarına hız veriliyor .

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER

Sınırları içinde en eskisi MÖ 8. yüzyıla kadar dayanan 26 kaleyi barındıran ve bu nedenle "Kaleler şehri" olarak adlandırılan Osmaniye, kültür turizminden daha fazla pay almayı hedefliyor.

Verimli toprakları ve birçok önemli ticaret yolu üzerinde bulunmasıyla tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kent, medeniyetlerden bugüne kadar ayakta kalabilen kaleleriyle de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Sınırları içinde MÖ 8. yüzyıla kadar dayanan ve bugüne kadar ayakta kalabilen Karatepe Aslantaş Kalesi bulunan Osmaniye'de, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi ve birçok medeniyetten günümüze kadar kalabilen toplam 26 kale görkemini koruyor.

Kalelerin tanıtımına daha da ağırlık verilerek kentin turizm payının arttırılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'de birçok medeniyetin kurulup yıkıldığını söyledi.

Verimli topraklara sahip olması ve önemli geçiş noktaları üzerinde bulunması nedeniyle birçok kavimin bölgeyi elinde tutmak için çaba sarf ettiğini anlatan Torun, şöyle konuştu:

"Bunun için stratejik yerlere düzenli biçimde kaleler inşa edilmiştir. Bugüne kalan 26 kale dolayısıyla Osmaniye 'Kaleler şehri' olarak anılmaktadır. Bu kaleler içerisinde Toprakkale kalesi, Harun Reşit Kalesi, Karatepe Kalesi, Kastabala Kalesi, Hemite ve Çem Kaleleri en önemlileridir. Bunlardan ayakta kalan en eski kale MÖ 8. yüzyılda yapılan Karatepe Aslantaş Kalesi'dir."

Torun, tarih meraklılarının kaleler ve ören yerleri dolayısıyla Osmaniye'ye ilgisini arttırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Tanıtım çalışmalarımız sürüyor. Yerli ve yabancı ziyaretçileri başta Karatepe Aslantaş ve Kastabala Kalesi ve ören yerleri olmak üzere bütün kalelerimizi görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.