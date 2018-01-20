'Kanlı Ocak Katliamı' kurbanları Iğdır'da anıldı

IĞDIR

Azerbaycan'da 28 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Üniversitesi, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği anma programında, 20 Ocak 1990'da Bakü ve diğer şehirlerde yaşanan ve çocuk ile kadınların katledildiği "Kanlı Ocak Katliamı"nda yaşanan olaylar anlatılıp o güne dair materyaller paylaşıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, programda yaptığı konuşmada, SSCB Ordusu'nun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girmesiyle gerçekleştirilen katliamın tarihin kara sayfalarında yerini aldığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca çeşitli badireler atlattığını belirten Ünlü, "Milletimizin bağımsızlığına kastetmek isteyenler, tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır. Unutulmamalıdır ki atalarımız ikbalin değil istikbalin peşinden koşmuştur. İşte Kara Ocak bizlere vatanın gerçek sahibinin, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlara ait olduğunu gösteren örneklerden biridir. 'İki devlet tek millet' olan Türkiye ve Azerbaycan yıllar geçse bile yapılan hiçbir katliamı unutmayacak, acıları zihninde taze tutacak, yeri gelince birlikte üzülecek ve yaralarını da birlikte saracaktır." dedi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise 20 Yanvar (Ocak) Katliamı'nın yıllar geçse de unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay yeni nesillere aktarılmalıdır ki Ermeni halkının ne olduğu, ne zihniyette olduğu bilinmelidir. Bunlar gelecek tarihlerde farklı görünerek bizlere sinsice sokulmaları durumlarında gerekli tedbirlerimizi alalım ki bu katliamlar başımıza gelmesin. Özellikle son zamanlarda Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı Avrupa basınından saldırılar var. Bizim devletimize, devletçiliğimize el uzatanlar var ama Allah'a şükür, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın başında güçlü liderlerimiz var."

Program, Azerbaycan Dil ve Kültür Derneği Başkanı Ziya Zakir Zakir Acar ve Azerbaycan heyetinin sunumuyla devam etti.

Programa Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selim Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve MHP İl Başkanı Ersoy İçer ile diğer ilgililer katıldı.

Muhabir: Hüseyin Yıldız