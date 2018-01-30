Kardak'ta önleme devriyesi görevi sürüyor

MUĞLA

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları civarında önleme devriyesi görevini sürdürüyor.

Kardak krizinin 22'nci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir geminin bölgedeki devriye faaliyetleri olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir gemi, bir bot sabah saatlerinden itibaren Çatal Ada, Çavuş Adası ve Kardak önlerinde devriye görevlerine devam etti. Çavuş Adası açıklarında ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir gemi bekleme görevi yaptı.

Uluslararası sularda seyreden Yunan sahil güvenlik gemisi dikkatle takibe alındı.

Ekiplerin bölgedeki devriyesi sırasında, Gümüşlük Limanı'ndan çıkan bazı balıkçılar da Kardak kayalıkları ve Çavuşadası önlerinde avlandı.

Gün boyu kuru yük gemilerinin de geçtiği Kardak kayalıkları bölgesinde, Türk güvenlik birimlerinin bekleyişi aralıksız sürerken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir gemi bulunduğu bölgeden ayrılarak Bodrum Limanına demirledi.

Muhabir: Durmuş Genç