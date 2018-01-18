Karnesi sırasına bırakıldı

Fotoğraf: AA/Ali Rıza Akkır

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşının kullandığı motosikletin bir öğrenci servisiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Seydikemer Anadolu Lisesi öğrencisi Neşet Aykut'un yakınları ve okul arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

11-A sınıfı öğrencisi Aykut'un öğretmenlerinin hazırladığı ilk dönem karnesi sırasına konuldu.

Aykut'un sınıf arkadaşları ise sırasına karanfil bıraktı ve arkadaşlarının fotoğrafını sınıftaki akıllı tahtaya yansıttı.

Aykut'un sınıf arkadaşı Erhan Akgüç, yaşadıkları üzüntüyü tarif etmenin imkansız olduğunu söyledi. Aykut'un çevresinde sevilen birisi olduğunu belirten Akgüç, "Neşet'i kardeşimiz gibi bilirdik. Yarın karneyi mutlu bir şekilde öğretmenlerimizden almasını isterdik ama olmadı. Biz de onu yad etmek için sırasına bıraktık." dedi.

Ogün Tüfekçi ise Neşet’in öğretmeler ve arkadaşları tarafından sevilen birisi olduğunu dile getirdi. Yarın hep beraber karne almayı çok istediklerini aktaran Tüfekçi, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

Gencay Olan da ilk dönem karnesini alamadan arkadaşlarını toprağa vermenin üzüntüsünü hissettiklerini kaydetti.

İlçede dün Seydikemer Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Cemal Öztürk (17) yönetimindeki 48 JF 005 plakalı motosiklet, Uğurlu Mahallesi Beşkavak Caddesi'nde Osman Finioğlu yönetimindeki 48 S 3255 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada motosiklette bulunan Neşet Aykut hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Ali Rıza Akkır