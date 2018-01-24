Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat'ta çeşitli adreslere FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Zanlılardan A.S'nin ikametinde ve bağ evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ile örgütün yurt dışında bulunan özel hastanelerine götürüleceği değerlendirilen ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken firarileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün