Kılavuz, Afrin şehidi Özalkan'ın vasiyeti için Telafer'e gitti

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Telafer'e gitti.

ANKARA

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Türkmen şehri Telafer'de gerekli çalışmaları yaparak yerel yöneticiler ile görüşüp, en kısa zamanda şehit Musa Özalkan'ın vasiyetindeki gibi Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür yuvası inşa edecek ve şehit kardeşimizin adını ölümsüzleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Telafer'e gitmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Harekatta, Türk milletinin kahraman bir evladını, ülkücü hareketin yiğit bir sevdalısını vatana feda ettiğini aktaran Kılavuz, "Ülküdaşımız, kahramanımız Musa Özalkan kardeşimiz, devletimizin istiklali, vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin'de şehadet şerbetini içti." ifadesine yer verdi.

Şehit Özalkan'ın şehadetinin de yaşantısının da kendisinden sonraki nesillere örnek teşkil edeceğini vurgulayan Kılavuz, Özalkan'ın yürekleri burkan "Şehit olursam Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin" şeklinde vasiyeti olduğunu anımsattı.

"Şehit kardeşimizin adını ölümsüzleştireceğiz"

Devlet Bahçeli'nin, bu vasiyetin yerine getirileceğini milletle paylaştığını hatırlatan Kılavuz, şöyle devam etti:

"Bilinmesini isteriz ki, şehit kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için bizzat Sayın Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda bugün Türkmenelindeyiz. Türkmen şehri Telafer'de gerekli çalışmaları yaparak yerel yöneticiler ile görüşüp, en kısa zamanda şehit Özalkan'ın vasiyetindeki gibi Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür yuvası inşa edecek ve şehit kardeşimizin adını ölümsüzleştireceğiz.

Şehidimizin ismiyle kurulacak olan bu eğitim öğretim yuvasında, binlerce Türkmen genci eğitim alacak ve gerektiğinde Musa ağabeyleri gibi canlarını bu vatana feda edecek bir bilinç ile yetişecekler."

Kılavuz, Telafer'deki eğitim yuvasının kurulmasını vasiyet ederek, şehadetiyle dahi sessiz yığınlara ders veren kahraman Özalkan'a, Allah'tan rahmet diledi.

"Liderimiz Bahçeli'ye teşekkür ediyorum"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de teşekkür eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Şehidimizin emanetini sahiplenerek, manevi anlamı, önemi çok büyük bu kutlu vazife ile bizleri onurlandıran liderimiz Bahçeli'ye bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk milleti var oldukça, ülkücü hareket şehidimizin adını Telafer'de ve gönüllerde ebedi kılacaktır. Cenabı Allah, kahraman Mehmetçiklerimizi mansur ve muzaffer eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Muhabir: Esin Işık