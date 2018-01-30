Kırıkkale'de köy halkından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KIRIKKALE

Kırıkkale Kazmaca köylüleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

Kazmaca köyü muhtarı Cahit Öner ve 30 köylü, harekata katılan askerlerin yanında olmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Muhtar Öner, Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Köylüler olarak ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini belirten Öner, "Köyde duramıyoruz. Haberleri izliyoruz sürekli. Biz de asker olmak istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler askerimiz ve ordumuzun yanındayız. Köylü olarak toplandık. Askere gidip Mehmetçiğimize destek vermek istiyoruz. Köyümüzün tüm erkekleri burada. 30 köylümüzle birlikte başvuruda bulunduk. Hepimiz asker olmak istiyoruz." dedi.

Askerlerle hatıra fotoğrafı çektiren köylüler, daha sonra köylerine döndü.

Muhabir: Zekeriya Karadavut