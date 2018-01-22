Kop Dağı Tüneli inşaatında yüzde 50'ye ulaşıldı

BAYBURT

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ihalesinin gerçekleştirildiğini ve Kop Dağı Tüneli inşaatında da teknik olarak yüzde 50 oranına ulaşıldığını bildirdi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Pehlivan, Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı Tüneli ihalesinin yapılarak yer tesliminin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yapımı devam eden Kop Dağı Tüneli inşaatında teknik olarak yüzde 50 oranına ulaşıldığını ifade eden Pehlivan, "Bayburt-Trabzon arasındaki Salmankaş Tüneli'nin daha aktif kullanımı için viyadüklerin yapımı konusu çok önemliydi. Şu anda bu viyadüklerin ayakları büyük ölçüde tamamlandı." diye konuştu.

Pehlivan, Bayburt-Trabzon arasındaki diğer bir hattın Soğanlı mevkisi olarak bilinen hat olduğunu dile getirerek, "Orada da proje ihalesi yapılmış durumda ve şu anda arazide etüt çalışmaları yapılıyor. Bu hat özellikle ilimiz için bir turizm aksı olacak. Bu alanın projesi bu sene tamamlanırsa inşallah 2019 yılı içerisinde ihalesi gündeme gelecek. Gerçekten bu da ilimiz için çok önemli bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün bu yatırımlarla birlikte Bayburt için en önemli yatırımın Salyazı'da yapılacak havalimanı olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız 2017 yılı Kasım ayında Bayburt'a gerçekleştirdiği ziyarette bunun müjdesini vermişti. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ihalesi de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu projenin de kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız havalimanı müjdesini verdiği o ziyarette Bayburt'a bir sonraki ziyaretini bu havalimanına inmek suretiyle gerçekleştireceğini bildirmişti."

DSİ Bölge Müdürlüğüne bağlı 66 projenin devam ettiğini belirten Pehlivan bu projelerin çoğunun bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Muhabir: Abdulkadir Nişancı