Köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Fotoğraf:AA/Bülent Temiz

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyünde, hasta kadının imdadına 112 Acil ekipleri paletli ambulansla yetişti.

Karlıova ilçesinde 20 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde yaşayan kalp hastası Sabiha Şahin aniden rahatsızlandı. Şahin'in yakınları 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Köy yolunun yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı Özel İdare ve paletli 112 Acil ekipleri köye ulaşmak için yola çıktı.

Ekipler dört saatlik yoğun çalışma sonrası köye ulaşarak kalp hastası Şahin’e ilk müdahaleyi yaptı ve kendisinin hastaneye nakledilmesi gerektiğine karar verdi.

112 Acil ekipleri, ana yola bekleyen başka bir ambulansla hastayı Bingöl Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: Bülent Temiz

