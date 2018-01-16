İSTANBUL

Filistin'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, "Hapishaneden çıktıktan sonra meşhur olan bu fotoğrafımı gördüm. Bana gazeteciler ve insanlar 'Bu kadar silahlı asker seni yakalamış, hiç korkmadın mı?' diye sordular. Onlara 'Hayır hiç korkmadım, fotoğrafta kimin korktuğu ortada.' dedim." dedi.

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde "Kudüs'ün Kahraman Gençleri" programı düzenlendi.

Etkinliğe Fevzi el-Cuneydi, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Cuneydi, Türkiye'ye gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için ikinci vatan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin davasına sahip çıktığı için Filistin halkı adına teşekkür eden Cuneydi, "Erdoğan'ı çok çok seviyoruz. Dün Sultan Abdülhamid'in gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği cesaret ve kahramanlık benziyor. Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağınız. Bize cesaret verdiniz." diye konuştu.

Kudüs'te İsrail askerleri tarafından gözaltına alınması ve sonrasında yaşadıklarını aktaran Cuneydi, şöyle devam etti:

"Beni yakalayıp gözlerimi kapattılar. Askerlere direndikçe silahlarıyla omuzlarıma vurdular. Omzumda birçok kırık var. Beni tutukladıktan sonra da direndim ve yüzlerine karşı, 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Filistin bizimdir, bizim kalacak.' diye bağırdım. Bu sözlerim üzerine kızarak silahlarıyla beni yere düşürüp bayılana kadar vurdular. Hapishanede de sorularına cevap vermeyince üzerime soğuk su döküp soğukta bıraktılar. Omzum kırık olmasına rağmen hastaneye götürüp tedavi ettirmediler. 20 gün sonra avukatım gelip beni çıkardı. Hapishaneden çıktıktan sonra meşhur olan bu fotoğrafımı gördüm. Bana gazeteciler ve insanlar 'Bu kadar silahlı asker seni yakalamış, hiç korkmadın mı?' diye sordular. Onlara 'Hayır hiç korkmadım, fotoğrafta kimin korktuğu ortada.' dedim."

"Ailemle birlikte sizler için dua ettik"

İsrail'in kadın, çocuk demeden, tüm Filistinlilere hedef gözetmeksizin saldırdığını ve merhametten yoksun olduğunu ifade eden Cuneydi, Türkiye'den Filistin topraklarına sahip çıkmaya devam etmesini istedi.

Filistinlilerin Türkiye'ye olan sevgilerini dile getiren Cuneydi, "Siz bizi seviyorsunuz ama biz sizi daha çok seviyoruz. 15 Temmuz gecesinde sizi unutmadık, hep sokaklardaydık. Sizi uzaktan izlesek de yakındık. Ailemle birlikte sizler için dua ettik. Filistin davası bizim olduğu kadar tüm Müslümanların davasıdır. Çünkü o topraklar mukaddestir. Bu davaya hep birlikte sahip çıkarsak Allah'ın izni ile Mescid-i Aksa'da birlikte namaz kılacağız. Siz Filistin davasına sahip çıktığınızda bu boşa gitmeyecek, bizler manevi bir güç kazanıp mücadeleyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek verdikçe biz Filistin'de güçlü olacağız. Kendisini de sizleri de çok seviyoruz."

"Korkmayın, arkanızda 81 milyonluk Türkiye var, diyecek"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cuneydi'nin çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürüldüğü fotoğrafı Anadolu Ajansı'nın dünyaya duyurduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yaptığı konuşmalarla fotoğrafı dünyaya tanıttığını dile getirdi.

Göksu, Cuneydi'yi neden Türkiye'ye davet ettiklerini şöyle anlattı:

"İstedik ki sembol olmuş bu genci Esenlerli kardeşleri ile buluşturalım. Esenler'in gençlerine diyelim ki, 'Ey gençler; sorumluluğunuz sadece ve sadece üniversite sınavını kazanmak, aş, iş sahibi olmak değil, bilin ki bu milletin çocuğu iseniz, siz Filistin'den de sorumlusunuz, Kudüs'ten de sorumlusunuz, Myanmar'dan da sorumlusunuz, Suriye'den de sorumlusunuz, Afganistan'dan da sorumlusunuz.' Bunu bilin diye bu kardeşimizle sizi buluşturduk. Çünkü dünyada bizden başka sesi çıkan yok. Maalesef İslam dünyasında da Batı'nın ve küresel oyuncuların gücünün yetmediği ülke kalmadı. Kardeşimiz misafirimiz olarak İstanbul'u gezecek. Birtakım sağlık sorunları var ve o sorunlarıyla ilgileneceğiz. Cuneydi bu salonu gördüğünde İsrail hapishanelerinde bulunan çocuklara, 'Korkmayın, arkanızda 81 milyonluk Türkiye var.' diyecek."

Konuşmaların ardından Filistin'e desteğinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazılmış ve 125 bin kişinin imzasının bulunduğu mektubu, son olarak Belediye Başkanı Göksu, Fevzi el- Cuneydi ve babası Muhammed el- Cuneydi imzaladı.

Etkinlik, Grup Yürüyüş'ün konseri ile sona erdi.

Muhabir: Mücahit Türetken